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Пьяный мужчина стрелял сигнальными ракетами из окна дома и кидал петарды в машины

«78.ru»: в Петербурге мужчина стрелял из ракетницы по окнам дома
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Выборгском районе Петербурга пьяный мужчина забросал петардами машины и устроил стрельбу по окнам соседей из ракетницы. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Художников. Пьяный мужчина с балкона бросал петарды в припаркованные автомобили. Прибывшие на место полицейские задержали 35-летнего безработного уроженца Челябинской области.

Также было установлено, что нетрезвый хулиган стрелял по окнам дома из сигнального пистолета. Подозреваемый в хулиганстве отпущен под подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчина ранее привлекался к ответственности за причинение легкого вреда здоровью.

До этого сообщалось, что в Невском районе Петербурга будут судить местного жителя, который не менее 10 раз выстрелил в детей, игравших с лазерной указкой. Пьяный молодой человек сидел на кухне и увидел на себе красную метку, которая двигалась. Он выглянул в окно и заметил луч от лазерной указки. Россиянин достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в окно, из которого на него светили указкой.

Ранее в Петербурге неизвестные обстреляли окна соседей.

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