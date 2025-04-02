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Кусок потолка в подъезде дома рухнул и чуть не прибил школьника на Сахалине

На Сахалине рухнувший потолок в подъезде чуть не прибил школьника
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Telegram-канал Amur Mash

На Сахалине школьник чудом избежал травм, увернувшись от рухнувшего в подъезде куска потолка. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в городе Корсакове, когда несовершеннолетний открывал дверь в квартиру в подъезде одного из пятиэтажных домов на Октябрьской улице. В этот момент куски штукатурки с потолка рухнули — школьник успел отскочить и не пострадал.

Отмечается, что жители дома уже давно жалуются на состояние здания. Родители школьника, который чудом не пострадал, обратились в городскую администрацию.

До этого последствия обрушения потолка в кузбасской школе сняли на видео. По предварительной информации, пострадавших нет. Часть штукатурки обрушилась в одном из классов, когда там шел урок. Подробности случившегося уточняются.

Ранее в российском колледже рухнула стена, кирпичами завалило машину.

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