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В Ростове-на-Дону придумали способ борьбы с расклейщиками объявлений

Подъем: в Ростове-на-Дону обматывают столбы газоном для борьбы с объявлениями
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Telegram-канал «Подъём»

В Ростове-на-Дону начали обматывать столбы искусственным газоном для борьбы с расклейщиками объявлений. Городские власти отметили, что пока это эксперимент, бюджетных средств на это не тратили, пишет Telegram-канал «Подъем».

«‎Данная инициатива разработана в рамках поиска решений по пресечению несанкционированного размещения листовок и рекламных объявлений на столбах специалистами администрации Ленинского района», — рассказали в мэрии.

Там также отметили, что жители положительно отреагировали на инициативу. В дальнейшем, если она получит одобрение от горожан, проект будет продолжен за внебюджетные средства, отметили в администрации Ростова-на-Дону.

В конце прошлого года жители Тверской области потребовали демонтировать памятник «Бологое — Город трудовой доблести», который установили власти. Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», россияне пожаловались на сомнительный дизайн памятника и ошибку в слове «Ленинград», где написано две «н».

28 декабря на Привокзальной площади появился памятник, хоть подрядчик должен был выполнить работы по контракту до 20 декабря. В соцсетях начали массово возмущаться установленному памятнику. Они утверждают, что на руках от памятника остаются следы ржавчины, а саму композицию сравнили со ржавой цистерной.

Как сообщали в январе «‎Вести.Тверь», власти пообещали исправить ошибку на памятнике.

Ранее в Киеве на аллее городов-героев демонтировали названия Москвы и Минска.

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