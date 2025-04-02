Энергопотребление России в первом квартале снизилось на 1,7%

Энергопотребление России за первый квартал снизилось на 1,7% в связи с теплой погодой в начале года, с учетом температурного фактора показатель вырос на 0,1%. Об этом ТАСС сообщил глава «Системного оператора» Федор Опадчий.

«Очень теплое было начало года, аномально теплое, поэтому сейчас минус 1,7%. Это с начало года по 31 марта. Если по температуре пересчитать, то плюс 0,1% должен быть», — отметил он.

Опадчий считает, что рост энергопотребления в стране в 2025 году, вероятнее всего, будет ниже прошлогоднего (3,1%) и ниже предыдущего прогноза (менее 3%).

«Факт 2024 года — 3,1%. Наверное, будет поменьше, но пока говорить рано», — добавил глава «Системного оператора».

До этого в «Системном операторе» рассказали журналистам, что в 2025 году энергопотребление в России может увеличиться на 3%, до 1,226 трлн кВт-ч после такого же роста в 2024 году.

Также сообщалось, что эксперты «Энергосбыта» зафиксировали увеличение потребления электроэнергии в Луганской и Донецкой народных республиках и Запорожской и Херсонской областях, за год показатель достиг 15,4 млрд кВт•ч.

Ранее в Сбере рассказали об увеличении стоимости электроэнергии для потребителя.