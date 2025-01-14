России предрекли рост энергопотребления

Россия может увеличить энергопотребление на 3% в 2025 году

В 2025 году энергопотребление в России может увеличиться на 3%, до 1,226 трлн кВт-ч после такого же роста в 2024 году. Об этом рассказали журналистам в «Системном операторе», передает ТАСС.

«Прогноз на 2025 год 1226,2 млрд кВт-ч, что на 3% выше прошлого года», — проинформировали в компании.

До этого сообщалось, что эксперты «Энергосбыта» зафиксировали увеличение потребления электроэнергии в Луганской и Донецкой народных республиках и Запорожской и Херсонской областях, за год показатель достиг 15,4 млрд кВт•ч. Основными электропотребителями являются жители регионов (28% от всей потребляемой электроэнергии) и промышленные предприятия (около 30%). Наиболее высокие показатели развития промышленности фиксируются в Донецкой и Луганской народных республиках.

В начале октября ФАС рассчитала тарифы на электроэнергию для населения на 2025 год. Ведомство определило минимальные и максимальные значения для разных регионов России. В Москве плата за свет вырастет с нынешних 6,99 руб. до 7,87 руб. за кВт•ч . В Санкт-Петербурге тариф поднимется с 6,19 до 6,97 руб. Самые низкие тарифы установлены для ЛНР, ДНР и Иркутской области — менее 2 руб. за кВт•ч . Наиболее высокая стоимость электроэнергии ожидается на Чукотке — до 11,36 руб. за кВт•ч .

Ранее в Сбере рассказали об увеличении стоимости электроэнергии для потребителя.