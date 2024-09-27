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В Сбере рассказали об увеличении стоимости электроэнергии для потребителя

Александр Ведяхин: подорожание себестоимости электроэнергии – вызов для отрасли

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Удельные затраты строительства единицы генерации электроэнергии растут, подчеркнул Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка на деловом завтраке «Энергия нового дня: симфония света» на Российской энергетической неделе.

Он сообщил, что с 2020 года себестоимость одной единицы мощности теплоэлектростанций на газе и угле выросла вдвое, в ветрогенерации подорожала на 50%, в атомной энергетике и солнечной генерации— на 30%. Это значит, что для получения существующего объема мощности потребуется вкладывать гораздо больше средств, и это не учитывая инфляции.

«Доступная тарифная выручка покрывает потребности в строительстве всего лишь на 8%. Очевидно, для реализации инвестиционной программы потребуется кредитное плечо. Обычно банки дают 80 на 20%, но здесь даже до нормального кредитного плеча сложно дотянуться. И надо понимать, какой будет процентная ставка. При прогнозируемой ставке в 15% в итоговой себестоимости энергии 38% составит стоимость обслуживания кредитов. Это много, и это большой вызов. С одной стороны, нельзя без кредитов. С другой стороны, кредиты дорогие. Все это ложится на стоимость производства и, естественно, стоимость электроэнергии для конечного потребителя», — отметил Ведяхин.

В Российской энергетической неделе принимают участие 5 тыс. делегатов, представивших 250 компаний из 84 страны и территорий, а также 36 глав дипломатических миссий.

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