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Медбрату понадобилась помощь коллег после нападения родственника пациента

В Нижегородской области родственник пациента сломал медбрату ребро
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Нижегородской области Государственная инспекция труда начала расследование инцидента с участием медицинского сотрудника, который пострадал от родственников пациента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам предварительного расследования, 30 марта 43-летний медицинский брат-анестезист, работающий на скорой помощи, во время вызова подвергся нападению со стороны родственника пациента.

Впоследствии медработник прошел обследование и выяснил, что ему сломали третье ребро левой половины грудной клетки. Поскольку повреждение было квалифицировано как легкий вред здоровью, дело передали для расследования работодателем.

До этого сообщалось о пациенте из Санкт-Петербурга, который избил лечащего врача лопатой для снега.

Ранее на Ставрополье пациент избил рентгенолога за отказ отдать снимок.

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