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На Ставрополье пациент избил рентгенолога за отказ отдать снимок

В Ставропольском крае пациент напал на врача-рентгенолога из-за снимка
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Shutterstock/FOTODOM

В Кировской районной больнице мужчина пытался получить снимок у рентгенолога, получив отказ, пациент напал на врача и жестоко избил. Об этом сообщает «Блокнот Ставрополь».

Инцидент произошел 16 января. Пациент потребовал у врача-рентгенолога снимок, результаты исследования он хотел получить немедленно. Врач объяснила, что снимок он сможет получить в течение суток.

В ответ дебошир устроил скандал и ударил женщину по лицу, пострадавшая потеряла равновесия и упала, нападавший нанес ей еще несколько ударов по голове. Медик получила тяжкий вред здоровью, в том числе сотрясение мозга. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Петербурге сотрудник психологической службы избил 28-летнюю фельдшера скорой помощи. Ее госпитализировали с ушибом грудной клетки, сочетанной травмой, ушибом мягких тканей головы и растяжением шейного отдела позвоночника.

Ранее в Амурской области мужчина напал на врача-гинеколога, осматривавшего его жену.

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