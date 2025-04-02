В Хабаровском крае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Хабаровском крае. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Утверждается, что эпицентр стихии находился на глубине 10 км, недалеко от поселка Ванино. Подземные толчки также ощущались в Сахалинской области, в районе Углегорска.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме повреждены ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Портал Khit Thit Media сообщил, что гражданин России пропал без вести в Мандалае в Мьянме после мощного землетрясения, которое привело к многочисленным разрушениям в городе.

Ранее в Мьянме зарегистрировали новое землетрясение.