В Мьянме зарегистрировали новое землетрясение

В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5 в 16 км от города Мандалай

У города Мандалай в Мьянме произошло новое землетрясение. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на своем сайте.

Толчок был зафиксирован в 14:01 по московскому времени в 16 километрах к юго-западу от Мандалая. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

В Мандалае проживает более 1,2 миллиона человек. Информация о разрушениях и последствиях для людей не поступала.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее сообщалось, что МЧС РФ может провести спасательные работы после землетрясения в Мьянме возле Мандалая.