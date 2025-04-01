Россиянин пропал в Мьянме после землетрясения

Гражданин России пропал без вести в Мандалае в Мьянме после мощного землетрясения, которое привело к многочисленным разрушениям в городе. Об этом сообщает портал Khit Thit Media.

По информации издания, мужчина работал в Мьянме учителем в средней школе и проживал в жилом доме Mandalay Sky Villa, обрушившемся в результате подземных толчков. Помимо россиянина без вести также пропали гражданин Филиппин и трое граждан ЮАР. На месте разрушенного здания в данный момент проходит поисково-спасательная операция, в которой принимают участие спасатели из Китая и местной пожарной службы.

В посольстве России в Мьянме сообщили агентству ТАСС, что сотрудник диппредставительства 3 апреля отправится в Мандалай для выяснения судьбы граждан РФ, которые могли оказаться в зоне стихийного бедствия.

До этого стало известно, что хабаровские спасатели вылетели в пострадавшую от землетрясения Мьянму. В региональном управлении МЧС рассказали, что 50 специалистов, в числе которых кинологический расчет, спасатели и медики, отправились в республику на самолете ИЛ-76.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее в Мьянме зарегистрировали новое землетрясение.