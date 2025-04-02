Родителям объяснили, как оказать первую помощь ребенку, получившему ссадину

С увеличением весенней активности у детей возрастает риск получения ими порезов, ссадин и царапин. Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова в интервью РИАМО объяснила, как оказать ребенку первую помощь.

«Если вы или ваш ребенок получили небольшую царапину или порез, первое, что нужно сделать — это очистить рану от видимых загрязнений. Используйте стерильный бинт, свернутый так, чтобы получился острый кончик. Также можно использовать пинцет, но обязательно обработайте его сначала спиртом», — отметила специалист.

После очистки необходимо обработать рану антисептиком, продолжила она. Если аптечных средств под рукой нет, подойдут раствор соды, крепкий солевой раствор, настой ромашки и даже водка.

После обработки важно закрыть рану стерильной повязкой или пластырем, чтобы защитить ее от грязи и бактерий. Если повреждение глубокое, лучше не рисковать и обратиться к врачу, заключила Морозова.

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