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Две школьницы на электросамокате сбили на скорости нижегородскую пенсионерку

В Нижнем Новгороде две школьницы на электросамокате сбили пожилую женщину

В Нижнем Новгороде 66-летнюю пенсионерку сбили две девочки, которые ехали на одном электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел на улице Горького. По словам потерпевшей, она шла по тротуару, когда сзади на нее наехал самокат, на котором были двое несовершеннолетних. В ходе расследования полиция установила, что за рулем транспортного средства находилась 13-летняя школьница.

«С подростком и ее законными представителями была проведена разъяснительная беседа», — подчеркнули в ведомстве.

Пенсионерку направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести полученных ею повреждений. После этого полицейские примут решение в соответствии с законодательством. Родителям самокатчицы может грозить штраф.

Ранее в Каменске-Уральском родителей 16-летнего самокатчика обязали выплатить 300 тысяч рублей сбитой сыном женщине.

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