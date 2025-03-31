10 самокатчиков попали в больницу в Петербурге за прошедшие выходные

В Петербурге за два дня оказались в больнице 10 водителей электросамокатов

За прошедшие выходные по меньшей мере 10 жителей Санкт-Петербурга обратились в медицинские учреждения после падения с электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что водители СИМ падали самостоятельно, а также сталкивались с другими самокатчиками и попадали под машины.

К примеру, 29 марта на проспекте Ветеранов автомобиль сбил 49-летнего мужчину. Пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Тем временем в Александровскую больницу привезли 18-летнюю девушку, упавшую с электросамоката на Ленинском проспекте. У пациентки травмы головы и перелом нижней челюсти.

До этого в Нижнем Новгороде 66-летнюю пенсионерку сбили две девочки, которые ехали на одном электросамокате.

Инцидент произошел на улице Горького. По словам потерпевшей, она шла по тротуару, когда сзади на нее наехал самокат, на котором были двое несовершеннолетних. В ходе расследования полиция установила, что за рулем транспортного средства находилась 13-летняя школьница.

Ранее российских родителей призвали не покупать детям электросамокаты.