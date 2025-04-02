Психолог объяснил, почему женщин привлекают лысые мужчины

Многих женщин привлекают лысые мужчины, потому что наличие лысины ассоциируется у них с высокой сексуальностью, наличием лидерских качеств, харизматичностью, смелостью, решительностью и успешностью. Об этом 360.ru рассказал психолог Андрей Зберовский.

По его словам, тренд на таких мужчин появился в 70-х годах. В то время ученые доказали, что у лысых мужчин повышенный уровень тестостерона. Кроме того, в 90-х они выявили эволюционную выгоду лысины.

«У самцов шимпанзе и горилл, если они очень агрессивные, активные, то и там тоже имеет место облысение. Стало понятно, что сокращение волос на голове — это ничто иное, как приспособительная реакция в животном мире у самцов приматов, чтобы побеждать в схватках», — объяснил Зберовский.

Эксперт в мужском стиле Евгений Туаев добавил, что лысые мужчины более тщательно ухаживают за собой. В частности, наносят увлажняющие маски, используют SPF-крем и посещают солярий.

Ученые из Манчестерского университета до этого обнаружили, что чрезмерная активность механизма, называемого интегрированной реакцией на стресс (ISR), может привести к ухудшению качества волос у мужчин.

Ранее лысые мужчины устроили флешмоб в Голливуде в честь Юры Борисова.