Ученые выявили новую причину истончения волос у мужчин

Ученые из Манчестерского университета обнаружили, что чрезмерная активность механизма, называемого интегрированной реакцией на стресс (ISR), может привести к ухудшению качества волос у мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале Plos One.

Ученые объяснили, что интегрированная реакция на стресс — это важная естественная реакция организма, которая помогает клеткам приостановить обычную деятельность, когда они испытывают чрезмерные нагрузки, и частично переводит их в состояние покоя. Такая «заморозка» работы клеток позволяет организму справиться с напряжением.

Чрезмерная активация пути ISR, может, напротив, привести к дисфункции клеток волосяных луковиц, что полностью останавливает нормальный рост волос и способствует истончению волосяных стержней. К такому выводу ученые пришли, анализируя работу волосяных фолликул мужчин с алопецией (облысением) под микроскопом.

По словам исследователей, интегрированная реакция на стресс может чрезмерно активизироваться по мере приближения к пожилому возрасты. Этим может объясняться ухудшение качества волос у людей после 70 лет.

Ученые отметили, что в настоящее время лекарств, подавляющих активность ISR, не существует. Зачастую для восстановления волос используются средство для наружного применения миноксидил и препарат финастерид. Некоторые люди прибегают к операции по пересадке волос.

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