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Сотрудник «Пятерочки» пришел на работу с ножевым ранением из-за страха потерять в зарплате

Во Владикавказе мужчина попал в реанимацию из-за страха потерять в зарплате
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Пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

Во Владикавказе сотрудник «Пятерочки» пришел на работу с ножевым ранением живота из-за страха потерять в зарплате. Об этом сообщает «Прямой Эфир».

Мужчина за завтраком поссорился со своей супругой, и та ударила его ножом в живот. После этого он отправился на работу в «Пятерочку» вместо того, чтобы вызвать бригаду скорой помощи. Причиной стал страх потерять часть зарплаты и то, что на работе его могли «наругать».

Уже находясь на рабочем месте, пострадавший побледнел и потерял сознание. Мужчину доставили в медицинское учреждение и поместили в отделение реанимации.

До этого иностранец, пытавшийся украсть продукты, напал на сотрудника супермаркета в Санкт-Петербурге. Тем не менее злоумышленника на месте задержали сотрудники полиции.

Ранее в России резко выросло число случаев задержки зарплат.

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