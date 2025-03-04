Мигрант не заплатил за еду и напал на сотрудника «Пятерочки» в Петербурге

Иностранец, пытавшийся украсть продукты, напал на сотрудника супермаркета в Сакт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 марта, в магазине «Пятерочка» на улице Шелгунова в Невском районе. В вечернее время туда зашел неизвестный, выбрал понравившиеся товары и попытался скрыться, не заплатив.

Вора попытался остановить 24-летний сотрудник торговой точки, однако злоумышленник оказал сопротивление и разбил бутылку спиртного о голову молодого человека. Тем не менее злоумышленника на месте задержали сотрудники полиции. Им оказался 36-летний безработный мигрант.

Потерпевшему потребовалась медицинская помощь, и он самостоятельно обратился в травмпункт. Врачи диагностировали у него ушибленную рану затылочно-теменной области, обработали ее и отпустили мужчину домой. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее в Самаре мигрант пытался изнасиловать и ограбить женщину в такси.