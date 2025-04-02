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В России резко выросло число случаев задержки зарплат

«Известия»: число жалоб на задержку зарплатв РФ за год выросло на 37%
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Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Число жалоб на задержку зарплатв РФ за год выросло на 37%. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на данные Роструда.

На конец 2024 года общая задолженность по зарплатам на конец 2024 года была оценена в 508 млн рублей. Причиной такой динамики была названа приостановка платежей за отгруженную продукцию, перераспределение ресурсов на обслуживание займов и нехватка оборотных средств. Чаще всего несвоевременную выплату заработной платы фиксировали в строительной сфере, обрабатывающей промышленности, а также в производстве электроники и транспорте.

«Непростая ситуация и в агросекторе, где нестабильный экспорт, удорожание кредитов и топлива разрывает финансовые потоки сельхозпредприятий и лишает работников стабильных выплат», — рассказал изданию директор практики организационного развития «КСК Групп» Михаил Меркулов.

До этого гендерный разрыв в зарплатах в России стал максимальным за 11 лет.

Ранее бывший депутат призвал обложить холостяков налогом на бездетность.

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