Стало известно, сколько можно пить чая в день без вреда для здоровья

Врач Хайкина: в день можно выпивать не больше 3–5 чашек черного или зеленого чая

Чай — это самый популярный напиток в мире, его любят во многих странах, а в некоторых чайная церемония является основой культуры. О том, сколько чая можно пить без вреда для здоровья, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала нутрициолог, детский эндокринолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

По ее словам, норма потребления чая зависит от его вида, концентрации и индивидуальных особенностей организма. Черный и зеленый чай допускается пить до 3–5 чашек в день (600–900 мл). Белый чай и улун можно позволить себе до 6 чашек (1,2 л), так как они содержат меньше кофеина. В случае с травяными чаями все зависит от состава. Например, ромашковый можно пить без ограничений, а мята в больших количествах снижает давление.

«Важно понимать, что не так страшен сам чай, как его крепость. Чашка слабого зеленого чая и чашка крепкого пуэра — совсем разные вещи. Мне очень нравится высказывание Парацельса «Все есть яд, и все есть лекарство». Хотя чай полезен, в больших количествах он может сыграть с вами злую шутку», — подчеркнула Хайкина.

Одним из последствий злоупотребления чаем врач назвала бессонницу и тревожность. Чай — это напиток с содержанием кофеина. В одной чашке черного чая может быть до 50 мг кофеина (в крепком — до 90 мг). Для сравнения, в чашке эспрессо около 80 мг.

«Если выпивать литрами, можно столкнуться с бессонницей, раздражительностью, тахикардией. Так что если вы думаете, что если вы откажетесь от кофе, перейдете на чай и таким образом уменьшите количество кофеина, то вы заблуждаетесь», — рассказала специалист.

Также, по ее словам, на фоне переизбытка чая может развиться дефицит железа. Дело в том, что данный напиток содержит танины — вещества, которые связывают железо и мешают его усвоению. Особенно это касается людей с анемией или низким гемоглобином.

«Если пьете чай, старайтесь делать это не сразу после еды, а через 1–2 часа. А лучше уменьшите количество чая. При этом танины крайне полезная вещь: благодаря им мы получаем витамин Р», — посоветовала Хайкина.

Также она предупредила, что возможны проблемы с пищеварением. Крепкий чай может вызывать: изжогу из-за раздражения слизистой желудка, запоры из-за высокого содержания танинов, тошноту. Особенно осторожными стоит быть тем, кто страдает гастритом или повышенной кислотностью.

Кроме того, повышенное потребление чая увеличивает нагрузку на почки. В чае содержится оксалаты, которые в больших количествах могут способствовать образованию камней в почках. Больше всего оксалатов содержится в зеленом чае, так что если у вас проблемы с почками, то лучше всего воздержаться от данного напитка.

«Еще одна потенциальная проблема — избыток фторидов. Чайные листья накапливают фтор. В умеренных количествах он полезен, но чрезмерное употребление чая (особенно дешевых сортов) может привести к переизбытку фтора в организме, что негативно сказывается на зубах и костях», — добавила нутрициолог.

Чтобы снизить негативное воздействие чая на организм, врач посоветовала придерживаться следующих рекомендаций: не превышайте 3–5 чашек в день; не заваривайте чай слишком крепким; не пейте его сразу после еды; чередуйте черный и зеленый чай с травяными.

«Чай — полезный и вкусный напиток, но в меру. Если пить его осознанно, он принесет только пользу: поддержит иммунитет, даст энергию и поможет расслабиться. Но если переусердствовать, можно столкнуться с неприятными последствиями», — резюмировала специалист.

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