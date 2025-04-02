Каждый второй россиянин переживает за безопасность дачи

Более половины — 59% — опрошенных россиян часто переживают за безопасность дачи после отъезда. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании «Росгосстрах» и финансового маркетплейса «Сравни», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Еще 41% тревожатся о состоянии загородного жилья время от времени.

Больше всего хозяев дач тревожат риски взлома и кражи имущества (75%), незакрытые окна или двери (43%), а также работающие электроприборы (42%). Кроме этого, у 31% россиян значительное беспокойство вызывают пожары в банях. А невыключенные плиты, камины или печи заставляют переживать 29% респондентов.

При этом четверть россиян не предпринимают никаких действий для снижения тревоги. Каждый пятый совершает какие-то свои «успокоительные ритуалы» — фотографирует выключенные приборы, проверяет окна и двери в определенной последовательности. Системы видеонаблюдения и «умного дома» используют 19% респондентов. Кроме этого, две трети россиян просят соседей присмотреть за их дачами на время отсутствия. Однако не все готовы положиться на помощь окружающих — 54% время от времени связываются с соседями для проверки дома. 43% опрошенных, наоборот, полностью им доверяют, а 3% не уверены в их помощи вовсе и часто интересуются состоянием своего загородного жилья.

О том, что с их дачами ничего серьезного в период длительного отсутствия пока не произошло, сообщили 76% опрошенных. В то же время почти четверти опрошенных повезло меньше: 67% из них признались, что стали жертвами взломов и краж, каждый пятый столкнулся с прорывами труб или замерзанием системы отопления, а 12% — с нападением диких животных.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

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