Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, чем опасны диетические напитки

Врач Русакова: диетические напитки могут вызвать проблемы с сердцем и сосудами
close
Freepik.com

Употребление диетических напитков может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, в их составе присутствуют сахарозаменители, которые провоцируют выброс инсулина и повышают аппетит. Это может грозить перееданием.

«Еще сладкий вкус таких напитков подает в мозг сигнал о поступлении углеводов, которых на самом деле нет. Поэтому есть риск возникновения нарушений метаболизма. <...> Не считается безопасным, например, и подсластитель аспартам. Он приводит к диабету и проблемам с сердечно-сосудистой системой», — предупредила Русакова.

Кроме того, в таких напитках может содержаться кофеин, который вызывает привыкание, перегружает нервную систему, а также провоцирует проблемы со сном и депрессивные состояния. Фосфорная кислота в их составе вымывает из костей кальций и приводит к остеопорозу, добавила врач. Она уточнила, что здоровым людям можно пить не более 200 мл диетических напитков в неделю.

Британский врач Роб Галлоуэй до этого говорил, что потребление диетической газировки активизирует воспалительный белок-цитокин CX3CL1, который повышает риск атеросклероза и нарушает регуляцию инсулина в организме мышей.

Ранее врач предупредила об опасности диетических продуктов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами