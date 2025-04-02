Врач рассказала, чем опасны диетические напитки

Употребление диетических напитков может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, в их составе присутствуют сахарозаменители, которые провоцируют выброс инсулина и повышают аппетит. Это может грозить перееданием.

«Еще сладкий вкус таких напитков подает в мозг сигнал о поступлении углеводов, которых на самом деле нет. Поэтому есть риск возникновения нарушений метаболизма. <...> Не считается безопасным, например, и подсластитель аспартам. Он приводит к диабету и проблемам с сердечно-сосудистой системой», — предупредила Русакова.

Кроме того, в таких напитках может содержаться кофеин, который вызывает привыкание, перегружает нервную систему, а также провоцирует проблемы со сном и депрессивные состояния. Фосфорная кислота в их составе вымывает из костей кальций и приводит к остеопорозу, добавила врач. Она уточнила, что здоровым людям можно пить не более 200 мл диетических напитков в неделю.

Британский врач Роб Галлоуэй до этого говорил, что потребление диетической газировки активизирует воспалительный белок-цитокин CX3CL1, который повышает риск атеросклероза и нарушает регуляцию инсулина в организме мышей.

Ранее врач предупредила об опасности диетических продуктов.