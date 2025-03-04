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Врач рассказал, почему диетическая газировка не поможет похудеть

Daily Mail: диетическая газировка может повышать риск атеросклероза и диабета
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Freepik

Потребление диетической газировки активизирует воспалительный белок-цитокин CX3CL1, который повышает риск атеросклероза и нарушает регуляцию инсулина в организме мышей. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский врач Роб Галлоуэй.

Специалист сослался на результаты исследования китайских и шведских ученых, которые обнаружили, что аспартам (подсластитель, использующийся в производстве диетической газировки) приводит к повышению уровня инсулина в крови и атеросклерозу.

Исследователи установили, что, чем больше аспартама потребляли мыши, тем выше был уровень инсулина в их крови. Доктор Галлоуэй пояснил, что проблемы с регуляцией инсулина могут привести к набору веса и связанным с этим осложнениям, таким как диабет второго типа.

Ученые также проанализировали геном мышей и выяснили, что белок-цитокин CX3CL1, который регулирует воспаление в организме и избыток которого вреден, был излишне активизирован при потреблении аспартама.

Другие научные работы также показали, что у обезьян, которым давали воду с этим подсластителем, наблюдались аналогичные скачки уровня инсулина в крови. По словам доктора Галлоуэя, аспартам может привести к схожим изменениям и в организме человека.

Ученые из Медицинской школы при Университете Миннесоты также обнаружили, что регулярное и длительное употребление искусственных подсластителей связано с увеличением количества жира в организме, особенно вредного висцерального жира, который накапливается вокруг органов.

Ранее были названы микробы, провоцирующие диабет при злоупотреблении газировкой.

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