Врач предупредила об опасности диетических продуктов

Врач Мухина: диетические продукты могут быть опасны для здоровья

Диетические продукты могут представлять опасность для здоровья, поэтому перед покупкой важно изучать их состав. Об этом 360.ru рассказала диетолог, рефлексотерапевт, руководитель сети клиник диетологии и рефлексотерапии Марият Мухина.

Так, например, в диетическую газировку могут добавлять аспартам, который ВОЗ признала потенциальным канцерогеном. По словам эксперта, он слаще сахара в 200 раз, плохо метаболизируется и может стать стимулятором канцерогенеза — роста опухолей. Кроме того, в обезжиренном твороге могут содержаться фосфаты и эмульгаторы, которые помогают ему держать форму.

«Маркетологи очень часто делают вообще бредовые этикетки, например, на растительном масле пишут «без холестерина». А где там может взяться холестерин, когда это растительные жиры? То есть и вот таким образом обманывают потребителей», — добавила Мухина.

Врач отметила, что в диетических продуктах вместо сахара может содержаться большое количество жиров и муки. Она уточнила, что их назначают пациентам с определенными болезнями.

Британский врач Роб Галлоуэй до этого говорил, что потребление диетической газировки активизирует воспалительный белок-цитокин CX3CL1, который повышает риск атеросклероза и нарушает регуляцию инсулина в организме мышей.

Ранее сообщалось, что в российских школах появится специальное питание для детей с особенностями здоровья.