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Профессор рассказал, какие люди чаще всего сталкиваются с одиночеством

Профессор Чутко: тревога может быть причиной возникновения чувства одиночества
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Ощущение одиночества чаще всего возникает у людей с повышенным уровнем тревожности. Об этом kp.ru рассказал профессор, доктор медицинских наук, руководитель Центра поведенческой неврологии, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека им. И.П. Бехтеревой РАН Леонид Чутко.

«Они могут работать в коллективе, иметь семью, но чувствовать себя одинокими. Иногда такое ощущение появляется у абсолютно здоровых людей. Если оно преходящее, это нормально. Если же начинает причинять сильное беспокойство, то нужно принимать меры», — объяснил эксперт.

По его словам, возникновение такого ощущения может быть не связано с отсутствием общения или близких. Чутко подчеркнул, что именно тревога может стоять за одиночеством, поэтому работать нужно с ней.

Международные ученые до этого выяснили, что ощущение одиночества может негативно сказываться на браке, однако, благодарность и прощение способны смягчить этот эффект. Исследование проводилось на молодых парах в США, поэтому его результаты могут не распространяться на другие группы.

Ранее сообщалось, что прослушивание любимой музыки помогает бороться с одиночеством.

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