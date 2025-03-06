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Ученые выяснили, как избавиться от ощущения одиночества в браке

JMT: благодарность и прощение помогают браку
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Ощущение одиночества может негативно сказываться на браке, но недавнее исследование международной команды ученых показало, что благодарность и прощение способны смягчить этот эффект. Однако эти качества не оказали положительного влияния на сексуальную гармонию в отношениях. Работа опубликована в журнале Journal of Sex & Marital Therapy (JMT).

Исследователи подтвердили, что одиночество снижает удовлетворенность браком и сексуальными отношениями для обоих партнеров. Однако у тех, кто чаще проявляет благодарность и прощение, общий уровень удовлетворенности отношениями страдает меньше.

Тем не менее, на сексуальную сферу даже самые позитивные качества не оказали защитного эффекта. Это означает, что проблемы в интимной жизни требуют дополнительных усилий, например, открытого обсуждения или профессиональной помощи.

Исследование проводилось на молодых парах в США, поэтому его результаты могут не распространяться на другие группы. Кроме того, оно основывалось на данных, собранных в один момент времени, что не позволяет делать выводы о причинно-следственных связях.

«Одиночество — реальная проблема, но мы можем с ней справляться, развивая благодарность и прощение в отношениях», — отметил ведущий автор исследования Челом Левитт. В будущем ученые планируют изучить, могут ли осознанность и сексуальная осознанность помочь укрепить как эмоциональную, так и интимную близость в браке.

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