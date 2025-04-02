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В подполье рассказали, как ТЦК маскируются на улицах украинских городов

Stop Grave: ТЦК маскируются на украинских улицах при помощи машин скорой помощи
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Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Украинские военкоматчики (ТЦК) маскируются на украинских улицах при помощи машин скорой помощи. Об этом РИА Новости рассказали в подпольной пророссийской организации Stop Grave.

«Были замечены патрули ТЦК и на машинах скорой помощи, на личных гражданских авто. Из уловок — активное взаимодействие с полицией. Могут принуждать к службе в ВСУ уже задержанных за что-то людей, или полиция на улице под выдуманным предлогом может увести человека в опорный пункт, где его уже «обработают» ТЦКашники», — рассказал член подполья.

Его коллеги из подполья также отметили, что состав патрулей ТЦК сильно изменился — патрулей стало больше и бойцов в их составе тоже стало больше из-за жесткого сопротивления, которое оказывают украинцы военкоматчикам. Поэтому, как подчеркнули в Stop Grave, основной тактикой ВСУ стала организация засад на мужчин.

В городе Днепре на юго-востоке Украины восемь человек насильно мобилизовали мужчину на улице, нанеся ему удары по почкам и голове.

Ранее было опубликовано видео, как военкомы на Украине забрали гулявшего с коляской мужчину.

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