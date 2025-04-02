У осужденного за 10 изнасилований студента обнаружили еще 60 возможных жертв

Guardian: у осужденного за 10 изнасилованиях китайца могло быть еще 60 жертв

У осужденного за 10 изнасилований 28-летнего лондонского студента из Китая Женхао Зо могло быть еще 60 жертв. Об этом пишет The Guardian.

Сейчас известно о трех жертвах мужчины в Лондоне и еще семи в Китае. Многие из своих преступлений он снимал на камеру. Отмечается, что женщины в момент преступления находились в состоянии наркотического опьянения по вине насильника и поэтому почти не помнили о его деяниях. Всего у него было изъято 58 видео, большая часть жертв на которых до сих пор не идентифицирована.

Сейчас в полицию уже обратились 22 женщины, которые считают, что могли быть жертвами Зо. Предполагается, что в отношении него будет возбуждено еще как минимум два уголовных дела.

До этого жительница Южной Кореи доказала изнасилование с помощью фото стиральной машины.

Ранее в Индии изнасиловали туристку и гида во время наблюдения за звездами.