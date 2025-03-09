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В Индии изнасиловали туристку и гида во время наблюдения за звездами

В Индии арестовали двух мужчин за изнасилование любовавшихся звездами женщин
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РИА Новости

Полиция Индии арестовала двух мужчин по обвинению в изнасиловании двух женщин, наблюдавших за звездами в городе Коппал (штат Карнатака). Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел вечером 6 марта. По данным издания, среди жертв — туристка из Израиля и местная жительница, работавшая гидом. Трое неизвестных на мотоциклах напали на группу из четырех человек (двух женщин и двух мужчин), попытавшись их ограбить.

В ходе последовавшей борьбы нападавшие столкнули мужчин в канал, после чего изнасиловали женщин. Одного из мужчин спасти не удалось.

До этого сообщалось, что в Махачкале охранника школы заподозрили в сексуальном насилии над семилетней девочкой. В правоохранительные органы обратился отец пострадавшей. По предварительной информации, 57-летний мужчина затащил семилетнюю девочку в подсобное помещение во время перемены и надругался над ребенком. Пострадавшая рассказала о произошедшем отцу.

Ранее пятеро подростков изнасиловали девушку в туалете ночной электрички в Подмосковье.

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