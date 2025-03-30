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В Госдуме напомнили условия для отключения отопления

Разворотнева: отопление отключают после пяти дней средней температуры выше +8°C
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В России отопление могут отключать, если в течение пяти дней среднесуточная температура была выше +8°C. Об этом рассказала в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она напомнила, что в стране существуют установленные санитарные нормы. Однако депутат напомнила, что это только рекомендации — раньше отключать точно нельзя, но позже — можно.

Решение о включении или отключении централизованного отопления принимают органы власти: по всей России — органы местного самоуправления, в Москве, Петербурге и Севастополе — региональные органы власти.

«Их решение может быть продиктовано целым рядом обстоятельств. Например, у нас были аномально теплые дни в марте. При этом все понимали, что холода вернутся, а включить отключенную систему гораздо сложнее и дороже», — добавила Разворотнева.

Другим фактором, который влияет на срок отключения отопления, депутат назвала наличие запасов топлива.

Ранее в Госдуме рассказали, как будут проиндексированы тарифы ЖКХ летом 2025 года.

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