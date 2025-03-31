Тюменцы получили квитанции на оплату ЖКХ с миллионными суммами

ТРИЦ отозвал у тюменцев часть квитанций ЖКХ за март из-за ошибок в суммах

Тюменский расчетно-информационный центр (ТРИЦ) отзывает часть квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг за март из-за некорректного отображения сумм. Об этом сообщили в Telegram-канале центра.

«В некоторых квитанциях за жилищно-коммунальные услуги не отобразились разделительные запятые в суммах к оплате», — говорится в сообщении.

По данным центра, большую часть неправильных квитанций удалось изъять и перепечатать. Отмечается, что при оплате с помощью электронных ресурсов по QR-коду суммы отображаются корректно.

В ЖКХ отметили, что при необходимости замены бумаг можно обратиться в один из абонентских пунктов.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что существуют несколько способов сэкономить на оплате услуг ЖКХ. По его словам, россияне могут приобрести посудомоечную машину. По его словам, она тратит в два-три раза меньше воды, чем при мытье посуды в раковине.

Помимо этого, депутат рекомендовал выбирать бытовую технику класса энергоэффективности А. Она потребляет меньше всего энергии и работает эффективнее аналогов.

Ранее в ГД рассказали, как будут проиндексированы тарифы ЖКХ летом 2025 года.