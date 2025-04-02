В Якутии сотрудники ФСБ задержали злоумышленников, устроивших диверсию

В Якутии сотрудники регионального управления ФСБ задержали жителей города Мирного, совершивших диверсию на объектах связи. Об этом пишет «Российская газета».

Злоумышленники связались с представителем украинских спецслужб через мессенджер и по его заданию за деньги подожгли объекты связи в регионе, отметило издание.

По данному факту возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). В отношении фигурантов избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

15 марта сообщалось, что в Калужской области арестовали двух подростков по подозрению в поджоге батарейного шкафа на железнодорожных путях. По данным следствия, мальчики совершили преступление в ночь на 12 марта. Они пробрались к батарейному шкафу на 124 км станции Говардово, вскрыли его и подожгли. Предположительно, дети действовали по указанию неизвестного, который обещал им деньги. В отношении подростков возбудили уголовное дело о теракте и арестовали. Им грозит лишение свободы.

Ранее стало известно, что экстремисты вербуют россиян для терактов в РФ через зарубежные интернет-ресурсы.