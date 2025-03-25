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Экстремисты вербуют россиян для терактов в РФ через зарубежные интернет-ресурсы

Хохлов: за рубежом создаются интернет-ресурсы с инструкциями по терактам в РФ
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Vladimir Baranov/Global Look Press

Экстремисты за рубежом создают интернет-ресурсы с инструкциями по разрушению транспортной инфраструктуры РФ, а также вербовки россиян на сторону противника. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнение законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Юрий Хохлов, пишет РИА Новости.

«Многие интернет-ресурсы созданы в целях вербовки российских граждан на сторону противника, организации взрывов и поджогов зданий и помещений государственных органов с описанием способов их совершения, указанием реквизитов для сбора денежных средств в поддержку ВСУ», — заявил Хохлов на заседании комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

В частности, по требованию прокуратуры Роскомнадзор заблокировал доступ к созданным за рубежом Telegram-каналам проекта «Останови вагоны». Авторы этих групп призывали к разрушению транспортной инфраструктуры РФ и вовлекали россиян в диверсионно-террористическую деятельность.

До этого россиянка рассказала «Известиям», как украинские спецслужбы завербовали ее для диверсии. Ей якобы позвонили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и заставили перевести все сбережения. После этого они дали указание поджечь отдел полиции. Россиянка до последнего была уверена, что помогает поймать мошенников и спасает квартиру для внуков.

По словам доктора исторических наук Романа Силантьева, подвергшихся вербовке людей можно назвать «биологическими дронами», так как они полностью теряют волю и манипулируются извне. Жертвам внушают мысль, что если вас задержат, то мы вас вытащим. Поэтому они часто ведут себя так, будто уверены в своей невиновности.

Ранее завербованный Украиной россиянин рассказал об обещанном ему вознаграждении.

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