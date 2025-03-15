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В Калужской области по делу о поджоге на ж/д путях арестовали двух подростков

СК: два подростка арестованы по делу о теракте в Калужской области
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Антон Денисов/РИА Новости

В Калужской области арестовали двух подростков по подозрению в поджоге батарейного шкафа на ж/д путях. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, мальчики совершили преступление в ночь на 12 марта 2025 года. Они пробрались к батарейному шкафу на 124 км станции Говардово, вскрыли его и подожгли. Предположительно, дети действовали по указанию неизвестного, который обещал им деньги.

В отношении подростков возбудили уголовное дело о теракте и арестовали. Им грозит реальный тюремный срок.

До этого Херсонский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 23-летнего украинца Олега Ращупкина по статье о шпионаже. По данным суда, осенью позапрошлого года Ращупкин на территории Херсонской области собирал информацию о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава Вооруженных Сил РФ.

Ранее ФСБ задержала жителя Белгорода, планировавшего отравить военных.

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