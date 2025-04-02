В Магаданской области возобновят поиски попавших под лавину туристов

В Магаданской области спасатели возобновят поиски туристов, попавших под лавину на перевале «Дядя Ваня» в Ягоднинском районе. Об этом сообщает региональное управление МЧС России в своем Telegram-канале.

Поисковые работы были приостановлены в связи с обильными снегопадами и усилением лавинной опасности, отметили в ведомстве. Сейчас спасатели ведут перегруппировку техники и личного состава в пункте постоянной дислокации.

Возобновление операции произойдет сразу после того, как погодные условия станут безопасными для сотрудников поисково-спасательного отряда, добавили в МЧС.

27 марта сообщалось, что в Магаданской области сошла лавина, которая накрыла туристическую группу из шести человек. Трагедия произошла в Ягоднинском районе. Троих участников похода спасти не удалось.

Состояние двоих туристов, которые выжили после схода лавины, является удовлетворительным. По словам министра здравоохранения и демографической политики региона Александра Витько, находящиеся в Магаданской областной больнице туристы получили и продолжают получать весь необходимый объем диагностических исследований и медицинской помощи. Пострадавшим оказывают психологическую помощь лучшие специалисты.

Ранее лыжник попал в лавину на Монблане, пролетел в ней 300 метров и остался жив.