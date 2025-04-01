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В Магадане рассказали о состояние выживших после схода лавины туристов

Минздрав: состояние попавших под лавину в Магаданской области удовлетворительное
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Foto Matevz Lavric/Shutterstock/FOTODOM

Состояние двоих туристов, которые выжили после схода лавины в Магаданской области, является удовлетворительным. Об этом сообщает правительство Магаданской области.

По словам министра здравоохранения и демографической политики региона Александра Витько, находящиеся в Магаданской областной больнице туристы получили и продолжают получать весь необходимый объём диагностических исследований и медицинской помощи. Пострадавшим оказывают психологическую помощь лучшие специалисты.

В настоящее время жизни пациентов ничего не угрожает.

27 марта сообщалось, что в Магаданской области сошла лавина, которая накрыла туристическую группу из шести человек. Трагедия произошла в Ягоднинском районе. Троих участников похода спасти не удалось.

19 февраля лавина сошла в районе балки Орленок Софийской поляны в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Три человека из незарегистрированной туристической группы попали под снег. Одному из них удалось выбраться и вызвать МЧС.

Ранее лыжник попал в лавину на Монблане, пролетел в ней 300 метров и остался жив.

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