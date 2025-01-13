В Ярославле осквернили захоронения участников СВО

В Ярославле вандалы осквернили кладбище с захороненными на нем участниками СВО

В Ярославле вандалы осквернили кладбище с захороненными на нем участниками СВО, сообщает Telegram-канал «Жесть Ярославль».

По информации Telegram-канала, речь идет о воинском мемориальном кладбище на Угличской горе. Неизвестные исписали одну из стен нецензурной бранью.

Отмечается, что на кладбище захоронены в том числе участники специальной военной операции (СВО). Там установлен мемориал в честь участников боевых действий.

До этого телеканал 78.ru сообщал, что в Санкт Петербурге в Красном Селе двое подростков забросали снегом Вечный огонь, в результате чего огонь был потушен.

Потушенное пламя заметил один из местных жителей и обратился в полицию. В результате проверки камер видеонаблюдения выяснилось, что в инциденте участвовали два подростка. Их задержали через два часа.

Похожий случай произошел в Красном Селе 5 января. Два восьмилетних мальчика потушили Вечный огонь.

Ранее в подмосковном Клину задержали вандалов, которые сожгли венок на Вечном огне.