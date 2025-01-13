Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ярославле осквернили захоронения участников СВО

В Ярославле вандалы осквернили кладбище с захороненными на нем участниками СВО
close
Shutterstock/kalyanby

В Ярославле вандалы осквернили кладбище с захороненными на нем участниками СВО, сообщает Telegram-канал «Жесть Ярославль».

По информации Telegram-канала, речь идет о воинском мемориальном кладбище на Угличской горе. Неизвестные исписали одну из стен нецензурной бранью.

Отмечается, что на кладбище захоронены в том числе участники специальной военной операции (СВО). Там установлен мемориал в честь участников боевых действий.

До этого телеканал 78.ru сообщал, что в Санкт Петербурге в Красном Селе двое подростков забросали снегом Вечный огонь, в результате чего огонь был потушен.

Потушенное пламя заметил один из местных жителей и обратился в полицию. В результате проверки камер видеонаблюдения выяснилось, что в инциденте участвовали два подростка. Их задержали через два часа.

Похожий случай произошел в Красном Селе 5 января. Два восьмилетних мальчика потушили Вечный огонь.

Ранее в подмосковном Клину задержали вандалов, которые сожгли венок на Вечном огне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами