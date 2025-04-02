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Эксперт рассказал о новой схеме аферистов с розыгрышем денег

Аналитик Вураско сообщил о новой мошеннической схеме с розыгрышем денег
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Shutterstock

Аферисты стали применять новую схему с фейковым розыгрышем денег от имени одной из интернет-компаний. Об этом заявил директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско в беседе с aif.ru.

Сейчас пользователям на фишинговых сайтах для получения приза предлагают в соответствующей графе ввести любое число от 10 до 5000, рассказал он. По словам эксперта, два раза из трех число будет проигрышным, а на третий — выигрышным. При этом аферисты обещают выплатить 10 млн рублей.

Затем мошенники переводят пользователя в чат с оператором и получают согласие на вывод денег. После этого потерпевший оставляет данные своей банковской карты и уплачивает «пошлину», которая остается у аферистов, добавил Вураско.

31 марта сообщалось, что мошенники стали предлагать россиянам, пострадавшим от действий других аферистов, свою «помощь» в различных чатах. По данным МВД России, преступники часто «работают» в чатах, где люди рассказывают о своем взаимодействии с мошенниками. Они предлагают пострадавшим юридическую помощь от имени профильных организаций либо притворяются знакомыми аферистов, которые якобы могут попросить их вернуть средства за процент. В МВД предупредили, что итогом общения с такими пользователями станет еще большая потеря денег.

Ранее россиян предупредили о возвращении старой мошеннической схемы.

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