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Россиян предупредили о мошенниках, «помогающих» пострадавшим от аферистов

МВД: мошенники стали предлагать «помощь» тем, кто пострадал от рук аферистов
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Shutterstock

Мошенники стали предлагать россиянам, пострадавшим от действий других аферистов, свою «помощь» в различных чатах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

По данным полиции, преступники часто «работают» в чатах, где люди рассказывают о своем взаимодействии с мошенниками. Они предлагают пострадавшим юридическую помощь от имени профильных организаций либо притворяются знакомыми мошенников, которые якобы могут попросить их вернуть средства за процент.

В МВД предупредили, что итогом общения с такими пользователями станет еще большая потеря денег.

До этого сообщалось, что мошенники изобрели новую схему обмана доверчивых граждан. Они представляются сотрудником Центробанка РФ и предлагают закрыть «международный счет».

Ранее в МВД предупредили о новой схеме аферистов со сбором средств для неизлечимо больных.

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