Раскрыта схема мошенничества с кружочками

Мошенники стали использовать скачанные «кружочки» из взломанных аккаунтов в мессенджерах, чтобы вызвать доверие потенциальных жертв. Об этом рассказала РИА Новости аналитик Алла Храпунова.

«Мошенники могут скачать «кружки» разговоров и сформировать нужный им диалог, сегодня это сделать несложно», — рассказала она.

Чтобы противостоять этой уловке, она посоветовала гражданам использовать другой способ другой коммуникации, чтобы проверить, кто именно просит у них о переводе денежных средств или предоставлении личных данных.

Алла Храпунова является заместителем директора Фонда развития общественного мониторинга и защиты прав потребителей финансовых услуг «За права заемщиков» и куратором Платформы для противодействия финансовому мошенничеству «МОШЕЛОВКА.РФ».

До этого Храпунова предупредила, что аферисты обманывают россиян на форумах потерпевших из-за уловок мошенников — им советуют перевести средства на «безопасные счета», чтобы их не украли.

Ранее россиянам рассказали о новой уловке мошенников с уведомлениями о посылках.