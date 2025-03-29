Россиян предупредили о псевдоюристах, обманывающих людей на форумах потерпевших

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова рассказала РИА Новости, что мошенники, представляясь юристами, стали писать жертвам на форумах по защите от мошенничества и предлагать за вознаграждение вернуть потерянные деньги.

По ее словам, в сети стали появляться псевдоюристы, которые обещают жертвам мошенников за вознаграждение вернуть потерянные средства.

«Злоумышленники или сами звонили жертвам обмана, или же находили их на форумах потерпевших. <...> создаются или новые форумы, или они внедряются в существующие беседы и начинают рассказывать, как ужасно то, что человек сообщил код из смс, что именно сейчас на его имя оформляются кредиты, а со счетов списываются деньги, а для спасения человеку просто необходимо перевести все деньги на безопасные счета», — поделилась она.

До этого директор по продукту СберМобайла Артемий Пономарев рассказал, что в последнее время участились случаи телефонного мошенничества с участием детей. Эксперт также дал несколько советов, чтобы обезопасить своих детей.

Ранее выяснилось, что мошенники активно разводят россиян «волшебными» методиками похудения.