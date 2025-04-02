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Закрыто дело экс-руководителей ФГУП МВД, обвинявшихся в растрате 151 млн рублей

Дело экс-руководителей ФГУП МВД, обвинявшихся в растрате ₽151 млн, закрыто
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Shutterstock

Мещанский суд Москвы закрыл дело в отношении троих бывших руководителей ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» (РСУ МВД РФ), обвинявшихся в растрате 151 млн рублей при строительстве двух ведомственных санаториев в Сочи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов Вадима Хилалова.

Дело было прекращено за истечением срока давности. Суд также оставил без рассмотрения иск потерпевшей стороны в лице ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России».

Основными фигурантами этого дела, согласно материалам, были бывший гендиректор «РСУ МВД РФ» Алексей Смык и его заместитель Александр Романычев. Им было предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате.

Согласно обвинительному заключению, Смык и Романычев предложили трем контрагентам принять участие в хищении денежных средств организации путем заключения с представляемыми ими организациями договоров в рамках госконтрактов на выполнение строительных работ на объектах, отнесенных к категории олимпийских, создав видимость их полного исполнения.

Их соучастники обеспечили изготовление комплекта документов о выполнении работ в санаториях «Салют» и «Искра», в которые внесли заведомо ложные сведения об их объеме. В период с апреля 2014 года по апрель 2015 года фигуранты дела похитили 151 124 788 рублей.

Вину из фигурантов дела никто не признал.

В октябре сообщалось, что на свободу вышел бывший подполковник ФСБ Кирилл Черкалин, осужденный по статьям об особо крупной взятке и мошенничестве.

Ранее в России предложили применить опыт Сингапура по снижению коррупции.

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