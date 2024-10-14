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Осужденного за взятку экс-офицера ФСБ выпустили на свободу

РЕН ТВ: осужденного за взятку экс-офицера ФСБ Черкалина выпустили на свободу

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Бывший подполковник ФСБ Кирилл Черкалин, осужденный по статьям об особо крупной взятке и мошенничестве, вышел на свободу. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в 2023 году Черкалину заменили отбывание наказания в колонии исправительными работами, позднее он добился замены исправительных работ штрафом в размере 500 тысяч рублей.

В мае 2019 года бывшие главы банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ полковники Кирилл Черкалин и Дмитрий Фролов, а также их подчиненный Андрей Васильев, у которых изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд рублей, были обвинены во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, миллиардерами они могли стать благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток. Силовиков обвинили в хищении порядка 490 млн рублей. В мае текущего года экс-офицер ФСБ Фролов просил закрыть дело о мошенничестве на 130 млн рублей

Ранее Росимущество подало иск с требованием выселить родителей миллиардера и экс-сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина из их московской квартиры.

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