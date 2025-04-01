Экс-совладельцу «Азбуки вкуса» огласят приговор 8 апреля

Пресненский суд Москвы вынесет приговор бывшему совладельцу сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кириллу Якубовскому 8 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представляющего интересы одной из компаний адвоката Сергея Гревцова.

Якубовский обвиняется в хищении более $126 млн у нескольких зарубежных компаний.

«Суд ушел в совещательную комнату, оглашение приговора запланировано на 8 апреля, в 14:00 мск», — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело против Якубовского, его бывшего партнера Павла Масловского и экс-генерального директора компании «ППФИН Холдинг» Светланы Безруковой было утверждено Генеральной прокуратурой России в мае 2024 года. По данным следствия, им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. В ходе расследования выяснилось, что Якубовскому приписывается хищение $126 миллионов, полученных от различных бизнесменов в период с 2012 по 2015 год для финансирования деятельности компании V.M.H.Y. Holdings Limited. После того как выплата процентов по займам прекратилась осенью 2016 года, деньги так и не были возвращены.

Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, который контролировал в том числе розничную сеть «Азбука вкуса». В 2014 году он продал партнерам свою долю, а также свои активы сети «Кофе Хаус».

Ранее прокуратура запросила Якубовскому 9,5 года колонии.