Пермские подростки избили 53-летнего мужчину канистрой, его не спасли

В Пермском крае подростков задержали за нападение с канистрой на знакомого

В Пермском крае подростков обвиняют в избиении их 53-летнего знакомого. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на территории деревни Тарова. По версии следствия, между школьниками в возрасте 14 и 15 лет и мужчиной произошел конфликт. Во время ссоры школьники избили пострадавшего руками, ногами и пластиковой канистрой. После произошедшего знакомый не выжил.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Известно, что в момент инцидента они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Юношам уже предъявили обвинения, следователи ходатайствуют об аресте фигурантов. На данный момент сотрудники СК проводят необходимые мероприятия для закрепления доказательной базы.

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