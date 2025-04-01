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Пьяный россиянин напал на коллегу на рабочем месте после отказа выйти за него замуж

В Красноармейске мужчина напал на коллегу после отказа выйти за него замуж
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Shutterstock

В Красноармейске 68-летний мужчина сделал 40-летней коллеге предложение на рабочем месте и напал на нее после отказа. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По словам женщины, когда она находилась на рабочем месте, к ней пришел коллега в состоянии сильного алкогольного опьянения и сделал предложение выйти за него замуж. Она ответила ему отказом и стала выгонять мужчину — ему это не понравилось, и он напал на избранницу, сдавив ей шею и высказывая угрозы физическим устранением.

Женщине удалось вырваться. После этого она обратилась за помощью в правоохранительные органы. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Его доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее россиянин связал, вывез в лес и избил экс-супругу, требуя вновь выйти за него.

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