В Татарстане женщина вспорола знакомой живот за «аморальное поведение»

В Нижнекамске женщина ударила знакомую ножом в живот и получила условный срок

В Татарстане суд вынес приговор женщине, которая напала на знакомую с ножом. Об этом сообщает Нижнекамский городской суд.

Инцидент произошел в Нижнекамске. По данным инстанции, между местными жительницами произошла ссора из-за «аморального и противоправного поведения» пострадавшей.

Фигурантка процесса схватилась за нож и нанесла знакомой удар в живот. В отношении нападавшей возбудили уголовное дело.

Суд признал фигурантку виновной, но учел смягчающие наказание обстоятельства. В результате женщину приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно.

До этого в Ростове задержали мужчину, которого подозревают в нападении на рабочего. Заказчик нанял пострадавшего для ремонта в доме матери, но, приехав принимать работы, заметил проблемы с газовым котлом.

Рабочий предложил обратиться в коммунальные службы, после чего между мужчинами произошла ссора. Задержанный избил работника ножом и кулаками. Пострадавший получил переломы ребер и резаные раны шеи.

Ранее в Калининградской области пьяная дебоширка избила начальника ПДН.