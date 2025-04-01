На ЗАЭС опровергли данные об аварии на станции в результате обстрела ВСУ

Нарушений в работе Запорожской АЭС не зафиксировано. Об этом говорится в Telegram-канале станции.

«Распространяемая фейковыми аккаунтами информация об инциденте на станции, является неудачным первоапрельским розыгрышем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Запорожская атомная станция работает в прежнем режиме, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон не превышает допустимых значений.

В некоторых Telegram-каналах ранее появилась недостоверная информация, об аварии на четвертом энергоблоке АЭС в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС на прошлой неделе продолжали фиксировать обстрелы на различных расстояниях от станции. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

Ранее МИД РФ исключил передачу Запорожской АЭС Украине или другой стране.