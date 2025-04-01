В Петербурге девушка и молодой человек сорвались с восьмого этажа жилого дома

В Петербурге два человека выпали из окна жилого дома

В Петербурге два человека пострадали после выпадения из окна дома. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на проспекте Медиков. По данным издания, молодой человек и девушка выпали из окна восьмого этажа. После произошедшего медики увезли первого в больницу, детали о его состоянии не сообщаются. Девушку накрыли тканью.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», пострадавшие находились в одном из домов ЖК Skandi Klubb.

«Их личности и обстоятельства случившегося сейчас устанавливают правоохранители», – сообщается в публикации.

До этого в Волгограде две школьницы 11 и 13 лет сорвались с 16-го этажа многоквартирного дома. Девочки дружили, за некоторое время до инцидента они стали переписываться с неизвестным в соцсетях. Собеседник предложил им погулять по общему балкону 16-го этажа, и они согласились, но во время прогулки упали вниз.

Ранее в Екатеринбурге пятилетняя девочка засмотрелась на голубей и выпала из окна.