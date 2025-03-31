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В Волгограде школьницы выпали с общего балкона 16-го этажа и не выжили

Baza: в Волгограде две девочки выпали с 16-го этажа
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Shutterstock/Oleg Opryshko

В Волгограде следователи разбираются в ситуации с выпавшими с балкона 16-го этажа школьницами. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на улице 64-й Армии. По данным Telegram-канала, две подруги в возрасте 11 и 13 лет общались с неизвестным в соцсетях. По предварительной информации, собеседник предложил девочкам выйти на общий балкон 16-го этажа и погулять по нему.

Школьницы последовали совету и некоторое время ходили по территории, но в какой-то момент сорвались и выпали. Их обнаружили под домом, спасти обеих не удалось.
Сейчас сотрудники СК РФ ищут неизвестного. Известно, что девочки учились в разных школах, в четвертом и седьмом классах.

До этого в Подмосковье 12-летняя девочка выпала из окна, когда готовила подарок для брата. Пока мальчик гулял с друзьями, сестра решила закрепить сюрприз с внешней стороны окна. Высунувшись, она сорвалась.

После падения школьницу заметили очевидцы, но спасти не смогли.

Ранее в Башкирии ребенок оказался в больнице, выпав с четвертого этажа.

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